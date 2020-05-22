До 30 тысяч рублей: с понедельника в Калининграде за отсутствие маски на улице начнут штрафовать

22 Май 2020 2020-05-22T18:14:26+03:00

Средство индивидуальной защиты нужно носить и в помещении, и на улице

Изменить размер текста: A A

Всеобщий масочный режим, введенный в Калининградской области в качестве профилактического средства по борьбе с эпидемией коронавируса, с понедельника, 25 мая, ужесточается еще больше.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, на заседании штаба в пятницу губернатор области Антон Алиханов обратился к руководству регионального управления УМВД с просьбой "усилить контроль за выполнением масочного режима и начать выписывать постановления".

- Был выдержан достаточный переходный период, чтобы люди и организации успели подготовиться к исполнению масочного режима - закупиться масками и привыкнуть их носить. С понедельника органы правопорядка начнут привлекать людей, которые нарушают масочный режим на улице, к административной ответственности, - пояснил представитель оперштаба Дмитрий Лысков.

Штраф может быть выписан за отсутствие маски как в помещении, например, в магазине, так и на улице.

Что касается размера штрафа, то согласно статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму от одной до 30 тысяч рублей. Если же правонарушение совершено повторно, размер штрафа увеличивается: физлицо может лишиться от 15 до 50 тысяч рублей. Наказания для юрлиц еще более суровые.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1117 случаев заболевания. Всего в России за минувшие сутки выявлено 8894 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3751 случай (42,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калининграде коронавирус подхватили пятеро детей до 14 лет

За сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У шести заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 19 — в виде респираторной инфекции. Также подтверждено 16 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU