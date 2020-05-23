Какие штрафы грозят калининградцам за нарушение масочного режима после 25 мая

23 Май 2020 2020-05-23T00:04:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 25 мая, масочный режим в Калининградской области будет "монетизирован". То есть если раньше, начиная с 12 мая, полицейские просто делали замечания гражданам без масок, то теперь будут штрафовать.

- Мы предоставили гражданам достаточно времени подготовиться, известно, что неоднократно сотрудники полиции выносили предупреждения гражданам, - заявил на заседании оперативного штаба по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции губернатор Антон Алиханов. - Теперь всех, кто не носит маски в общественных транспорте, на улице, в магазине и иных местах, необходимо штрафовать.

На какую же сумму можно "попасть", если выйти на улицу без маски? По информации оперштаба, к нарушителям будет применяться статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Согласно положениям статьи, обычного гражданина оштрафовать могут на сумму от одной тысячи до 30 тысяч рублей, должностное лицо - от 10 до 50 тысяч, индивидуального предпринимателя (например, уличного торговца, продающего возле рынка свои ландыши без маски) - от 30 до 50 тысяч. Для юридических лиц взыскания куда серьезнее: от 100 до 300 тысяч рублей.

Если же несоблюдение правил причинит, не дай Бог, вред здоровью человека или имуществу, либо вас поймают без маски повторно, штраф составит от 15 до 50 тысяч рублей для физических лиц. А для юрлиц взыскания и вовсе страшные - от 500 тысяч до миллиона. Либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если без маски - штраф до 30 тысяч рублей: что решили на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Калининграде

В пятницу в течение нескольких часов в региональном правительстве проходило заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции. С главными докладами о текущем положении вещей выступили главный санитарный врач области Елена Бабура и министр здравоохранения Александр Кравченко (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU