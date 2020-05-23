В Калининградской области число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число заболевших

23 Май 2020 2020-05-23T11:14:15+03:00

За сутки в регионе зарегистрирован 41 новый случай COVID-19

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В Калининградской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (общее число заболевших достигло 1158). При этом, как сообщает федеральный штаб, за минувшие сутки из больниц было выписано в нашем регионе 59 пациентов. Прирост, таким образом, составил 18 человек - это самый высокий показатель с начала эпидемии.

По данным федерального штаба, всего в России за минувшие сутки выявлено 9434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 966 случаев (42,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В общей сложности в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 388 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU