2020-05-23T14:27:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичам, прилетающим в Калининград до 31 мая, придется выложить о себе всё

Правила прибытия в "Храброво" жителей других регионов России уточнены и ужесточены
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".
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Правительство Калининградской области уточнило правила для прилетающих в Калининград жителей других регионов России, которые действуют, как минимум, до 31 мая.

В зале прилета в "Храброво" гостей региона будут встречать сотрудники Роспотребнадзора, Западного линейного управления МВД РФ на транспорте, а также чиновники органов исполнительной власти и подведомственным им учреждения. Москвичи, а также прочие туристы (или не туристы, а тот, кто прибыл к нам по работе) должны будут сообщить максимально подробную информацию о себе. Она включает в себя сведения о месте, датах пребывания за пределами Калининградской области за период 14 дней до даты прилета, информацию о месте регистрации (месте фактического пребывания) на территории Калининградской области, сведения о способе соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня прибытия в Калининградскую область, с представлением подтверждающего документа и так далее.

Руководителям компаний, которые работают в Калининградской области и привлекают трудовые ресурсы из других регионов, нужно обеспечить наличие документов, подтверждающих основание прибытия сотрудника (приказ о направлении в командировку, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.). Прибывших граждан необходимо встречать в аэропорту и к тому же при перемещении по территории региона пользоваться общественным транспортом запрещено. Но это не все. Работодатели должны за свой счет организовать соблюдение прибывающими гражданами режима самоизоляции на 14 дней со дня приезда в Калининградскую область.

Это не исчерпывающий перечень правил. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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