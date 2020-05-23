2020-05-23T15:03:51+03:00
Происшествия

Под Зеленоградском легковушка протаранила отбойник и повисла на склоне

Информация о пострадавших уточняется [фото]
Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Между поселками Сокольники и Коврово в нескольких километрах от Зеленоградска произошло ДТП.

На подъеме на Приморское кольцо водитель КИА, вероятно, не справился с управлением и врезался в отбойник, в результате чего буквально "нырнул" в кювет, а машина повисла на ограждениях. Информация об этом размещена в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте".

Информации о пострадавших пока нет. Пользователи соцсетей пытаются понять, что стало причиной аварии - при дневном освещении и идеальном дорожном полотне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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