В субботу индекс самоизоляции в Калининграде рухнул до "докоронавирусного" уровня

23 Май 2020 2020-05-23T22:54:17+03:00

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В субботу днем в Калининграде было настолько людно, что индекс самоизоляции "Яндекса" упал до значения 2,2 балла. Как сообщает "Клопс.Ru", это примерно соответствует уровню, который мог наблюдаться до начала пандемии коронавируса (максимальное значение - 5). По сравнению с городами РФ с похожей численностью населения Калининград предстал в довольно невыгодном свете - как будто режим самоизоляции у нас завершился.

Желанию выйти на улицу наверняка поспособствовала хорошая солнечная погода, которая наблюдалась в Калининграде в субботу. Это же обстоятельство стало причиной того, что сотни калининградцев устремились на приморские курорты, несмотря на то что въезд в Светлогорск и Зеленоградск был закрыт, о чем в пятницу предупредил оперативный штаб.

По состоянию на 21:30 по местному времени индекс самоизоляции составял 3,8 балла - ниже, чем в большинстве российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

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В субботу, 23 мая, на въездах в Зеленоградск и Светлогорск, а также на выездах из Калининграда наблюдались пробки. Сотни калининградцев, несмотря на запрет правительства, решили провести солнечный день на берегу моря. Подтверждающие это фотографии размещены в соцсетях. "На Зеленоградск ж*па", - эмоционально подписал свой снимок пробки в районе Сосновки один из пользователей "ВКонтакте" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU