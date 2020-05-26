Арии, серенады и мировые хиты: видеосервис Wink покажет музыкальное шоу «Классика в честь Дворцовой»

26 Май 2020 2020-05-26T14:16:00+03:00

Онлайн-премьера состоится 27 мая и будет доступна для просмотра всем желающим

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27 мая в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная премьера уникального музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга. В концертной части проекта примут участие заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Александр Трофимов (тенор), Оксана Шилова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Ольга Пудова (сопрано) и солист Московского театра «Новая опера» Георгий Васильев. Прозвучат знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.

В паузах между концертными номерам зрителям предложат прогулки по Дворцовой площади и увлекательную беседу об истории Петербурга с ведущими — артистами Евгением Дятловым и Кариной Разумовской.

Праздничная программа:

- 18:30. Показ золотой коллекции лучших оперных хитов, которые звучали в проекте «Классика на Дворцовой» в разные годы;

- 19:05. Трансляция телеверсии «Классики – 2019», которая, несмотря на разразившийся в городе шторм, собрала более 150 тысяч человек на Дворцовой площади;

- 20:35. Показ видеоконцерта «Классика в честь Дворцовой – 2020».

Видеоконцерт будет размещен в разделе «Классика на Дворцовой» в Wink в свободном доступе. Возможность посмотреть и пересмотреть запись будет у всех желающих - бесплатно и без регистрации.

Возрастное ограничение: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU