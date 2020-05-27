Tele2 приглашает калининградцев на домашний концерт Ёлки

27 Май 2020 2020-05-27T19:34:44+03:00

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«Дом по другим правилам» – это digital-пространство оператора Tele2, где в период самоизоляции все желающие могут общаться друг с другом, вместе смотреть лекции и фильмы, ходить на виртуальные выставки. С момента запуска проекта в конце апреля площадку уже посетили более полумиллиона человек из разных регионов России. 30 мая в «Доме по другим правилам» от Tele2 впервые состоится трансляция онлайн-квартирника – домашнего музыкального концерта. Гостем вечера станет популярная певица Ёлка, которая исполнит как уже известные хиты, так и новую композицию «Мне легко».

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Между песнями Ёлка в режиме реального времени пообщается со зрителями – расскажет про свой опыт самоизоляции и поделится музыкальными планами. Сюрпризом для жителей соседних домов станет исполнение любимых песен певицы на балконе. Также в трансляции примут участие автор песен Ана Бастон, креатор Петр Иванов, певец, полуфиналист проекта «Песни на ТНТ» Хабиб и другие. Концерт начнется в 18:00 по калининградскому времени. Посетить выступление Ёлки можно совершенно бесплатно. На платформе Tele2 не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является. С момента открытия онлайн-дома в нем прошло 44 прямых трансляции. Их участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом с инструкторами фитнес-клуба «Планета Black», учились декорировать интерьер, рисовать автопортрет с нуля, делать простые и красивые прически в домашних условиях. Кроме того, в «Доме» появились интервью с известными исполнителями – Бастой, группами «Каста» и «Мумий тролль». «Дом по другим правилам» продолжит принимать гостей и после окончания карантина. Возрастное ограничение: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU