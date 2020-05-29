2020-05-29T18:05:22+03:00
Общество

Райффайзенбанк выяснил, как льготная ставка по ипотеке повлияла на выбор жилья в Калининграде

Кредит по сниженной ставке позволит приобрести квартиру большей площади либо сменить район
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АО «Райффайзенбанк» и консалтинговая компания MACON выяснили, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой ипотеки с господдержкой. В онлайн-опросе приняли участие более тысячи человек из десяти крупных городов страны.

Для 1/3 опрошенных снижение ставки стало первой возможностью купить свое жилье, а почти 2/3 респондентов теперь собираются приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой. Под действие программы в Калининграде, при условии внесения минимального первоначального взноса, попадает 38% продаваемых квартир. Среди подходящих вариантов - двухкомнатная квартира стандартного класса площадью до 66 кв. м, компактное жилье в комфорт-сегменте до 51 кв. м, или студия в бизнес-классе до 32 кв. м.

Льготной ставкой планируют воспользоваться 86% респондентов, рассматривающих приобретение жилья в кредит. Большинство покупателей (70%) планируют улучшить жилищные условия и собираются жить в этой квартире сами. Почти 20% покупают квадратные метры для детей или родителей и всего 10% рассматривают покупку как инвестиционное вложение. Большинство (56%) опрошенных решились на покупку именно сейчас из-за льготной ипотечной ставки.

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк предлагает ипотеку со ставкой до 6,19% на покупку жилья в новостройке. Предложение доступно до 1 ноября 2020 года, при этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита в Калининградской области - 3 млн рублей.

- Сегодня, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, один из самых выгодных периодов в истории для приобретения недвижимости в ипотеку, — отмечает руководитель отдела продаж ипотечных кредитов Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Константин Мурашкин. - Оставить заявку на кредит по льготной ставке удобно в личном кабинете на официальном сайте банка. Там же в течение одного дня можно получить одобрение, которое будет действительно в течение двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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