Аналитики Райффайзенбанка: Спрос на одежду в мае начал расти

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:20:51+03:00

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Аналитики АО «Райффайзенбанк» выяснили, что в мае держатели карт банка стали меньше тратить на спорт, но увеличили расходы на транспорт, покупку одежды и обуви. Пик трат на спорттовары пришелся на апрель, как и максимум расходов на продукты. В мае тенденции заметно изменились.

В апреле клиенты Райффайзенбанка заметно нарастили расходы на транспорт (+27%), спорттовары (+56%) и продукты (+11%). Средний чек в категории «спорт» был максимальным с марта 2019 года и составил более 6 тыс. рублей. При этом клиенты активнее тратили и в категории «фастфуд» — +20% к среднему чеку в апреле.

В мае тенденции изменились. Траты на спорт упали на 26%, а в продуктовых магазинах на 5%. А в категориях «транспорт» и «фастфуд» они продолжили расти. Также впервые с марта клиенты увеличили расходы на покупку одежды — +6% к среднему чеку.

Как уточнил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка, в мае клиенты стали возвращаться к привычной модели потребления, которая включает расходы на транспорт, одежду и обувь. Они меньше тратили в аптеках — в апреле и мае средний чек в этой категории снижался, — однако больше уделяли внимания покупкам непродовольственных товаров. При этом изменилось финансовое поведение: опрос банка показал, что многие отказываются от наличных в пользу банковских карт. Также значительно вырос интерес к технологии NFC, и при оплате, и при использовании банкоматов. Меняется и сберегательная модель: в банке отмечают высокий спрос на продукты с кэшбэком.

ИСТОЧНИК KP.RU