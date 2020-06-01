Премьера сериала «Чики» состоится 4 июня в Wink и на more.tv

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:27:38+03:00

Изменить размер текста: A A

4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink состоится долгожданная премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли. В день премьеры зрители увидят сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам.

Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с грязным прошлым и открыть собственный законный бизнес. Сериал снят в жанре комедийной драмы и состоит из восьми эпизодов — по 50 минут каждый. Автор сценария и режиссер - Эдуард Оганесян. В ролях — Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова, Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова и другие звезды российского кинематографа. Сериал создан силами кинокомпаний «НМГ Студия» и «Марс Медиа».

.

- «Чики» — это самое тяжелое творческое испытание в моей жизни. Более сложного и интересного процесса у меня до сих пор не было, - признается актриса Ирина Горбачева. - Для меня это больше, чем просто сериал, здесь много всего сплелось — и дружба, и взаимоотношения, и личный рост. Все, что происходило с героинями, в какой-то степени косвенно касалось всех нас.

Напомним, цифровой видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы» more.tv собрал в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях.

Возрастное ограничение: 18+

ИСТОЧНИК KP.RU