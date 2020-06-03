2020-06-03T13:06:27+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил к «Безопасному городу» в Калининграде еще 15 камер

Передача трафика осуществляется по волоконно-оптическим каналам связи
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Специалисты «Ростелекома» организовали виртуальную частную сеть (англ. Virtual Private Network, VPN) для передачи данных с новых камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на улице Осенней в Калининграде. Работы выполнены в рамках госконтракта по заказу государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Безопасный город». В единое информационное пространство включены 15 новых видеокамер. Передача трафика осуществляется по волоконно-оптическим каналам связи, видеопоток поступает в ситуационный центр «Безопасного города» в режиме онлайн 24 часа в сутки 7 дней в неделю. - «Безопасный город» является важной составляющей для повышения уровня общественной безопасности, - подчеркнул Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами. - Главная задача нашей компании здесь – это не просто построение телекоммуникационной инфраструктуры, но и обеспечение ее бесперебойной работы в рамках условий, предусмотренных государственными контрактами. На данный момент к оптическим каналам связи “Ростелекома” подключены треть видеокамер “Безопасный города” в Калининграде». Ранее, в начале мая, «Ростелеком» организовал и запустил VPN для передачи данных с камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», установленных в Калининграде на улицах Ульяны Громовой и Челнокова. Ситуационный центр «Безопасный город» работает в регионе с декабря 2014 года. На сегодняшний день в Калининградской области установлено более 1 400 видеокамер, все они оснащены аналитическими функциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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