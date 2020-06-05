Райффайзенбанк: коронавирус не помешал россиянам строить планы на отпуск

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:45:10+03:00

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Райффайзенбанк проанализировал, как изменился подход россиян к планированию отпуска. Опрос более 2 тысяч жителей крупных городов показал, что в этом году большая часть жителей страны (57%) планируют отдыхать в России, в том числе – из-за эпидемиологической обстановки. Отправиться на юг страны мечтают 53%. Почти каждый третий респондент заявил, что хотел бы провести отпуск в Алтае или на Байкале (27%), а 22% опрошенных выбрали местом путешествия крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград). Наиболее интересными и неочевидными местами для путешествий по России эксперты «Клуба путешествий Михаила Кожухова» назвали Алтай, Соловки, Сахалин, Дагестан и Кольский полуостров.

Фото предоставлено туристической компанией “Клуб путешествий Михаила Кожухова”

Подавляющее большинство опрошенных не были ни в одном из этих мест. Для большинства респондентов (80%) отпуск будет семейным. Возможно, именно поэтому определяющим фактором при выборе направления является его стоимость. Главным способом снизить расходы 56% респондентов называют выбор более экономных вариантов проживания и билетов, а также использование программ лояльности и четкое планирование бюджета. - Результаты опроса показывают, что карты с кэшбэком как инструмент дополнительной экономии во время путешествия использует каждый третий житель крупных городов, - отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. - Благодаря Кэшбэк карте нашего банка даже в непредвиденных тратах появляется легкость и предсказуемость: с каждой покупки вы просто получите 1,5% кэшбэка в рублях. Заказать карту можно в приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе АО Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU