Сегодня в Калининградской области ожидается появление смерчей

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:13:25+03:00

Этот торнадо сняли у наших берегов несколько лет назад. Фото: соцсети

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До нашего региона добрался аномальный циклон «Изольда», который, как оказалось, может принести нам не только дожди и крепкий ветер. В группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» составили неофициальный конвективный прогноз на 5 июня, который не исключает даже образование смерчей.

«Допустимый риск для большей части Калининградской области связан с потенциалом для умеренных и сильных гроз преимущественно во второй половине дня по мере прохождения холодного фронта с вероятностью конвективных шквалов с порывами до 18-24 м/с и слабой вероятностью формирования смерчей категории F0-F1 в течение дня и вечером», - говорится в сообщении.

Отметим, что смерчи для нашей области - не такое уж редкое явление. В конце мая 2013 года смерч пронесся над Калининградом, Советском и Неманом, В 2012 году в Краснознаменском районе торнадо повалил более 100 деревьев. В июле 2009 года смерч пронесся над Калининградским заливом, и его наблюдали жители Светлого и Прибрежного. В 2006 году, когда в области стояла мощная жара (температура достигла +33,4 градуса по Цельсию), воздушные вихри появились сразу в нескольких местах береговой линии. В августе 2005 года торнадо наблюдали под поселком Янтарный и в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU