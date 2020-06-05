2020-06-05T15:13:25+03:00
Общество

Сегодня в Калининградской области ожидается появление смерчей

Вихри могут образоваться во второй половине дня по мере прохождения холодного фронта
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Этот торнадо сняли у наших берегов несколько лет назад.Этот торнадо сняли у наших берегов несколько лет назад.Фото: соцсети
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До нашего региона добрался аномальный циклон «Изольда», который, как оказалось, может принести нам не только дожди и крепкий ветер. В группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» составили неофициальный конвективный прогноз на 5 июня, который не исключает даже образование смерчей.

«Допустимый риск для большей части Калининградской области связан с потенциалом для умеренных и сильных гроз преимущественно во второй половине дня по мере прохождения холодного фронта с вероятностью конвективных шквалов с порывами до 18-24 м/с и слабой вероятностью формирования смерчей категории F0-F1 в течение дня и вечером», - говорится в сообщении.

Отметим, что смерчи для нашей области - не такое уж редкое явление. В конце мая 2013 года смерч пронесся над Калининградом, Советском и Неманом, В 2012 году в Краснознаменском районе торнадо повалил более 100 деревьев. В июле 2009 года смерч пронесся над Калининградским заливом, и его наблюдали жители Светлого и Прибрежного. В 2006 году, когда в области стояла мощная жара (температура достигла +33,4 градуса по Цельсию), воздушные вихри появились сразу в нескольких местах береговой линии. В августе 2005 года торнадо наблюдали под поселком Янтарный и в Приморье.

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В понедельник вечером над Калининградом и востоком области, в частности Советском и Неманом, пронесся смерч. Пугающую темно-серую воронку калининградцы тут же принялись снимать на мобильные телефоны, видео с которых уже появилось в социальных сетях. Многочисленные очевидцы природного явления сообщили, что смерч исчез через пять минут после возникновения. (Читать дальше).

ИСТОЧНИК KP.RU

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