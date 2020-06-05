Сотни лекций, аудиостатей и юмористических шоу: «МегаФон» запустил собственный сервис подкастов

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:14:05+03:00

Он уже доступен в мобильном приложении для iOS или Android

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Возможность прослушивать звуковой контент в удобное время, не отрываясь от повседневных задач, сделала подкасты популярными во всем мире, и их востребованность постоянно растет. По данным IAB Russia в 2020 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России вырастет в два раза и достигнет 10,5 млн пользователей.

Оператор «МегаФон» объявил о запуске собственного сервиса «МегаФон Подкасты», уже в базовой версии которого собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC. Всего - более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать совершенно бесплатно, не расходуя мобильный трафик.

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При оформлении премиального доступа пользователи получают доступ к аудиостатьям, лекциям и обзорам мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Оплата подписки производится непосредственно с мобильного счета и составляет 5 рублей в день.

- Будучи удобным аудиосервисом, «МегаФон Подкасты»органично дополнит уже существующую линейку мультимедийных услуг компании – «МегаФон ТВ», «МегаФон Пресса» и «МегаФон Образование», – отмечает генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

«МегаФон Подкасты» уже доступны для загрузки в Google Play Market и Apple AppStorе. Пользователи приложения могут воспроизводить записи в ускоренном режиме и сохранять их в память смартфона для дальнейшего использования. (6+)

ИСТОЧНИК KP.RU