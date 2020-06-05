«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:44:28+03:00

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Исследование провела компания «Ростелеком-Солар», являющаяся дочерней структурой ПАО «Ростелеком». Результаты оказались неутешительны: около 80% компаний не соблюдают базовых

правил парольной защиты. Практически в каждой тестируемой сети специалистам удалось получить привилегии администратора. Реальному киберпреступнику это позволило бы скрытно развивать атаку, с большой вероятностью способную привести к краже финансовых средств или конфиденциальной информации.

Самой распространенной ошибкой оказались пароли, установленные по умолчанию, слабые и легко подбираемые пароли пользовательских учетных записей (например, «admin/admin»,

«admin/12345» и т.п.), отсутствие блокировок учетных записей. Эксперты также указывают на использование сотрудниками одинаковых паролей и хранение учетных данных на общедоступных ресурсах в или на самих ПК. В части организаций к сотрудникам не предъявляются требования по частоте смены паролей, по их длине и наличию спецсимволов (строчных и прописных букв, цифр, знаков).

- Основная причина, которая ведет к подобным недостаткам – это человеческий фактор, – отмечает Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности компании «РостелекомСолар». - Сотрудники компаний часто обладают недостаточной киберграмотностью, а

системные администраторы порой недостаточно следят за тем, как хранятся учетные данные, или допускают создание пользователями слабых паролей.

Решить проблему, по мнению экспертов компании, можно введением двухфакторной

аутентификации пользователей, однако из-за сложности организации и высокой стоимости услуги многие компании этого не делают. Более доступным вариантом является обучение сотрудников основам кибергигиены: объяснение правил создания надежных паролей и их безопасного хранения, в том числе с использованием специальных баз и программ.

ИСТОЧНИК KP.RU