Врачи Калининграда обратились к Леониду Рошалю с просьбой поддержать коллег, обвиняемых в убийстве новорожденного

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Обращение к президенту Национальной врачебной палаты Леониду Рошалю направили калининградские медики. Об этом сообщил адвокат обвиняемой в убийстве новорожденного экс-руководителя роддома № 4 Калининграда Елены Белой Тимур Маршани в телеграм-канале «Тот самый Маршани».

- Медицинское сообщество вновь обращается к вам за помощью, чтобы отстоять престиж профессии и защитить ни в чем невиновных врачей (упомянутую выше Елену Белую и врача-неонатолога перинатального центра Элину Сушкевич. – Ред.), - говорится в обращении. - Врачей, которые в трудной ситуации пытались спасти жизнь недоношенному младенцу, но, к сожалению, не смогли. Им предъявили абсурдное обвинение в убийстве. И теперь медикам грозит тюремное заключение.

- По описанию (речь идет о выводах СК РФ. – Ред.) перед нами какие-то хладнокровные убийцы! – написали калининградские медики. - В СМИ это процесс получил название как «Дело врачей», что очень сильно перекликается с событиями советского прошлого. Как вы заметили в одном из своих комментариев, «такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильно лечении членов политбюро, еще не было».

Напомним, Леонид Рошаль - первый, кто в ноябре 2018 года публично поддержал задержанную по ряду обвинений Елену Белую.

Обращение подержали руководитель перинатального центра Ольга Грицкевич, главврач станции переливания крови Нина Кабанчук, председатель региональной врачебной палаты Ольга Краснова и другие.

8 июня Калининградский областной суд выберет присяжных для вынесения вердикта обвиняемым в убийстве врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU