Когда в Калининграде ждать первых туристов из "большой" России

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:47:48+03:00

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале заявила, что первые чартеры из "большой" России в Калининград полетят 24 июня. Как сообщило агентство "Интерфакс", к этому времени в регионе, по мнению Догузовой, должен быть отменен обязательный 14-дневный карантин для всех прилетающих.

- Я беру на себя ответственность проработать вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих в регион, - сказала Зарина Догузова.

На прошлой неделе о запуске чартерной программы в Калининградскую область объявлял крупный туроператор "Библио-Глобус". Тогда было заявлено, с 17 июня в "Храброво" должны были полететь чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией сообщили, что строить прогнозы по открытию туристического сезона пока рано.

И вот сейчас, похоже, дату начала чартерной подкорректировали, сдвинув ее на неделю. О том, что 24 июня из Москвы полетит первый чартер кроме главы Ростуризма заявил также в интервью РИА "Новости" министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- У "Библио-Глобуса" огромный рынок, это практически агрегатор, у них есть свой флот, они хотят поставить свои самолеты на Калининград из трех городов, - сказал Ермак. - Это Москва - первый рейс ожидается 24 июня, Екатеринбург и Санкт-Петербург. "Библио-Глобус" и предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч - это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч.

Напомним, в настоящее время все прибывающие в Калининградскую область обязаны проходить двухнедельный карантин. Если имеется местная прописка или недвижимость в регионе, самоизоляция проходит по месту жительства. В иных случаях - в обсерваторе.

С 8 июня всем гостиницам, отелям, пансионатом и санаториям региона разрешили возобновить бронирование номеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU