2020-06-10T18:47:48+03:00
Туризм

Когда в Калининграде ждать первых туристов из "большой" России

Ростуризм объявил о начале чартерной программы в самый западный регион России
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале заявила, что первые чартеры из "большой" России в Калининград полетят 24 июня. Как сообщило агентство "Интерфакс", к этому времени в регионе, по мнению Догузовой, должен быть отменен обязательный 14-дневный карантин для всех прилетающих.

- Я беру на себя ответственность проработать вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих в регион, - сказала Зарина Догузова.

На прошлой неделе о запуске чартерной программы в Калининградскую область объявлял крупный туроператор "Библио-Глобус". Тогда было заявлено, с 17 июня в "Храброво" должны были полететь чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией сообщили, что строить прогнозы по открытию туристического сезона пока рано.

И вот сейчас, похоже, дату начала чартерной подкорректировали, сдвинув ее на неделю. О том, что 24 июня из Москвы полетит первый чартер кроме главы Ростуризма заявил также в интервью РИА "Новости" министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- У "Библио-Глобуса" огромный рынок, это практически агрегатор, у них есть свой флот, они хотят поставить свои самолеты на Калининград из трех городов, - сказал Ермак. - Это Москва - первый рейс ожидается 24 июня, Екатеринбург и Санкт-Петербург. "Библио-Глобус" и предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч - это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч.

Напомним, в настоящее время все прибывающие в Калининградскую область обязаны проходить двухнедельный карантин. Если имеется местная прописка или недвижимость в регионе, самоизоляция проходит по месту жительства. В иных случаях - в обсерваторе.

С 8 июня всем гостиницам, отелям, пансионатом и санаториям региона разрешили возобновить бронирование номеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда калининградцы смогут поехать в Польшу и Литву

Граница Польши и стран Балтии будет открыта для свободного передвижения граждан 12 июня. Об этом сообщило информационное агентство BNS со ссылкой на премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса. В этот день планируется встреча с премьером Польши Матеушем Моравецким у государственной границы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержан второй подозреваемый по делу Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции
Когда в Калининграде ждать первых туристов из "большой" России
Прокуратура запретила отключать от газа многоэтажку в Гусеве
В Калининграде разыскивают женщину, которая расплачивалась в магазинах чужими картами
На выходных в регионе меняется расписание пригородных поездов
Краеведческий музей Зеленоградска проведет онлайн-экскурсию
В Калининградской области планируют организовать новый обсерватор
В Калининграде за пять месяцев построили 21 многоквартирный дом
Райффайзенбанк: Малый бизнес планирует восстановить обороты до конца 2020 года
Мэрия Калининграда: Все городские и загородные лагеря готовы и находятся в «стадии ожидания»
В Немане инспекторы ГИБДД выявили опасный ж/д переезд
В Калининграде мошенники наладили продажу тестов на коронавирус
Обвиняемых в хищениях при строительстве стадиона в Калининграде выпустили из-под ареста
Жителя Челябинска будут судить за жестокое убийство калининградца около магазина
В Советске очевидец помог полиции задержать угонщика
Власти выделили 64 млн рублей на проведение голосования по Конституции
В июне центр Калининграда три раза перекроют для репетиций парада Победы
В Калининграде возобновили работу салоны Tele2
Власти сообщили, сколько будет стоить трехдневный тур в Калининград из Москвы
Кинофестиваль «Балтийские дебюты» впервые пройдет в онлайн-формате
Калининградец лишился 56 тыс при попытке купить детские товары в интернете
В Калининграде коронавирус выявили у троих детей
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
На ул. Аллея Смелых в Калининграде сбили ребенка на самокате
Калининградцу брызнули в лицо перцовым баллончиком в ходе дорожного конфликта
В Калининграде выявили 46 новых случаев коронавируса
На ул. Мукомольной в Калининграде сгорел автомобиль