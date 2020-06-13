2020-06-13T11:56:18+03:00
Общество

Бастрыкин поручил изучить обстоятельства калининградского «дела врачей»

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета
Николай Литвинов
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В пятницу о нашумевшем деле врачей из Калининграда президенту Владимиру Путину сообщил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Позже стало известно, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить обстоятельства, установленные в ходе уголовного дела, «не вмешиваясь в компетенцию суда».

Речь, напомним, идет о деле в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома №4 Калининграда Елены Белой . Им были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка, совершенное в ноябре 2018 года.

Дело уже направлено в суд , где на этой неделе начался выбор присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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