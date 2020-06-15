2020-06-15T17:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на заводе «Факел» в Калининграде выросло почти в 3 раза

Предприятие Роскосмоса закрыто на карантин с 9 июня
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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9 июня на калининградском предприятии АО «ОКБ «Факел», которое входит в структуру Роскосмоса, был выявлен очаг коронавирусной инфекции. Тогда заболели 29 человек, остальных сотрудников начали проверять на предмет заражения. Предприятие закрыли на карантин, в цехах стали проводить противоэпидемические мероприятия.

И вот, по последней информации оперативного штаба, на заводе зарегистрировано уже более 80 заболевших COVID-19 - рост за неделю почти в 3 раза.

- Вирус выявлен у 82 человек в четырех цехах, 90 процентов из них - с диагнозами ОРВИ и внебольничной пневмонией, - пояснил в оперштабе.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2112 заболевших (инфицированных) COVID-19.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На предприятии Роскосмоса в Калининграде выявили вспышку коронавируса В Калининграде на предприятии АО «ОКБ «Факел», которое входит в структуру Роскосмоса», выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. «Очаг заболевания COVID-19 зафиксирован на заводе «Факел». Там выявлено 29 человек, у которых обнаружена инфекция. При этом у восьми сотрудников заболевание определено активно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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