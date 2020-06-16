2020-06-16T02:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Несмотря на вспышку коронавируса, завод «Факел» в Калининграде частично продолжает работать

Предприятие продолжает реализацию проектов по оборонному заказу
Сергей Богров
Поделиться:
..Фото: из архива компании
Изменить размер текста:

В понедельник стало известно, что на калининградском ОКБ "Факел", входящем в госкорпорацию Роскосмос, выявлено 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные привел региональный оперативный штаб. Таким образом, число выявленных случаев за неделю выросло почти в 3 раза (неделей ранее на "Факеле" зафиксировали 29 заболевших COVID-19).

Однако первоначальная информация о том, что завод закрыт на карантин, не подтвердилась. В ОКБ "Факел" заявили, что предприятие "продолжает непрерывную производственную деятельность и реализацию проектов по Государственному оборонному заказу".

- Предприятие использует такой режим работы, который позволяет минимизировать риски распространения вируса в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и региональных властей, - пояснили в компании, добавив, что на всех производственных площадках собственными силами проводится полный комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

На предприятии также сообщили, что все сотрудники старше 65 лет отправлены на больничный, часть сотрудников перешла на удаленный режим, а для работников на предприятии обеспечены все необходимые профилактические меры.

- Всех заболевших и контактировавших с заболевшими своевременно отстраняют от работы и обследуют на наличие вируса, - отметили в ОКБ "Факел".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов: С 16 июня зоопарк и все парки Калининграда открываются для посетителей
Несмотря на вспышку коронавируса, завод «Факел» в Калининграде частично продолжает работать
В Калининград возвращаются вечерние и утренние автобусы
Калининград вошел в число городов, где парад Победы отменен не будет
Роскосмос: Завод «Факел» в Калининграде продолжает работать на «наиболее важных участках»
Калининградец выпил и побил жену сковородой
В День памяти и скорби в Калининграде зажгутся тысячи свечей
Роспотребнадзор ответил на жалобы калининградцев, которых отказались обслуживать в магазине без масок
Владелец спортклубов "Альбатрос" - Владимиру Путину: Мы воспользовались всеми мерами господдержки
Жителю Гурьевского района режим самоизоляции влетел в копеечку
За торговлю "солью" жителя Черняховска могут "засолить" на 8 лет
Польша открыла границу с Калининградом: кому уже можно за границу, а кому пока нет
Число заболевших коронавирусом на заводе «Факел» в Калининграде выросло почти в 3 раза
В июне калининградцам придется снова платить за отопление
На Балтфлоте прокомментировали возможную отмену парада Победы в Калининграде
«Попал под огонь зенитной артиллерии»: в Калининградской области найдено место падения бомбардировщика Пе-2
Антон Алиханов – о зебре на Балтийской косе: Поляки нарушили экологический баланс
Калининградец разобрался с обидчиком при помощи биты
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Ремонт ул. Катина и ул. Карташева в Калининграде перенесли на 2021 год
Под Гвардейском «Ауди» врезалась в дерево, водитель в больнице
В оперштабе сообщили, сколько калининградцев обследовали на COVID-19
На ул. Свободной в Калининграде сбили 10-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды