Несмотря на вспышку коронавируса, завод «Факел» в Калининграде частично продолжает работать

16 Июнь 2020 2020-06-16T02:29:40+03:00

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В понедельник стало известно, что на калининградском ОКБ "Факел", входящем в госкорпорацию Роскосмос, выявлено 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные привел региональный оперативный штаб. Таким образом, число выявленных случаев за неделю выросло почти в 3 раза (неделей ранее на "Факеле" зафиксировали 29 заболевших COVID-19).

Однако первоначальная информация о том, что завод закрыт на карантин, не подтвердилась. В ОКБ "Факел" заявили, что предприятие "продолжает непрерывную производственную деятельность и реализацию проектов по Государственному оборонному заказу".

- Предприятие использует такой режим работы, который позволяет минимизировать риски распространения вируса в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и региональных властей, - пояснили в компании, добавив, что на всех производственных площадках собственными силами проводится полный комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

На предприятии также сообщили, что все сотрудники старше 65 лет отправлены на больничный, часть сотрудников перешла на удаленный режим, а для работников на предприятии обеспечены все необходимые профилактические меры.

- Всех заболевших и контактировавших с заболевшими своевременно отстраняют от работы и обследуют на наличие вируса, - отметили в ОКБ "Факел".

ИСТОЧНИК KP.RU