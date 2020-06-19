2020-06-19T20:08:22+03:00
Общество

Девочка на улитке: в Калининграде появился четвертый хомлин

Фигурку установили перед центральным входом в зоопарк
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Instagram.com
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В Калининграде установили новую фигурку хомлина (от англ. слова home., по аналогии с домовым). Информация об этом появилась на страничке «Мастерская Хомлинов» в Инстаграме.

Домовенок «поселился» перед центральным входом в зоопарк. На этот раз скульптор Андрей Следков отлил фигурку озорной девочки, которая едет верхом на улитке и показывает прохожим язык.

Андрей Следков отлил фигурку девочки, которая едет верхом на улитке. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Андрей Следков отлил фигурку девочки, которая едет верхом на улитке. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Андрей Следков отлил фигурку девочки, которая едет верхом на улитке.Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

«Шалость удалась! А теперь, по традиции, давайте придумаем нашей малышке имя! Через неделю узнаем, как ее зовут», – говорится в сообщении мастерской.

Ранее установили фигурку дедушки на Медовом мосту у острова Канта, бабушки – у Музея Янтаря, и внука – на набережной у Музея Мирового океана.

Автор скульптуры Наталья Шевченко ранее рассказывала, что всего запланировано установить семь фигурок.

КСТАТИ

Идея устанавливать фигурки по городу не нова. Так, в польском городе Вроцлав с 2005 года стали появляться бронзовые гномы, которые очень удачно вписывались в городской пейзаж и со временем стали настоящей туристической фишкой. Число фигурок во Вроцлаве постоянно растет. По подсчетам в 2016 году в городе было 385 гномов. Конечно, не обходится без происшествий – вроцлавских гномов периодически ломают или воруют. Так что калининградским хомлинам все это тоже грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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