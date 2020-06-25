2020-06-25T16:16:49+03:00
Общество

«Мне на ногу наступила сослуживица»: девушка-мичман рассказала, как потеряла туфельку на параде

Ксения Кальчинская призналась, что такое случается часто
Ольга Гончарова
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Ксению наградили грамотой "за стойкость, выдержку и самообладание».Ксению наградили грамотой "за стойкость, выдержку и самообладание».Фото: пресс-служба Балтфлота
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Сегодня в Калининграде нашли девушку-военнослужащую Балтфлота, потерявшую туфельку во время парада на площади Победы и мигом прославившуюся на всю страну. Красивую и стройную брюнетку зовут Ксения Кальчинская. За то, что в нештатной ситуации она не растерялась, проявила волю к победе и не сбила строй, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил Ксению грамотой «за стойкость, выдержку и самообладание».

- Обувь потеряла потому, что на ногу мне наступил сзади идущий на развороте. Это часто бывает. Типичная ситуация на прогонах, во время репетиции. Это нормально, - рассказала «Комсомолке» Ксения. - Я конечно немного перепугалась, когда осталась без туфельки, но быстро собралась, так как понимала, что не могу подвести «коробку». Понимала, сколько людей смотрят этот парад. И прошла до конца так, как это было на тренировках.

Сослуживица, которая маршировала следом и случайно наступила на ногу, в «качестве компенсации за нанесенный ущерб» нашла после парада потерянную туфельку и вернула владелице.

- Мичман зенитно-ракетных войск Балтийского форта Ксения Кальчинская служит фельдшером командного пункта воинской части. Характеризуется исключительно положительно, - сообщил нам начальник пресс-службы БФ Роман Мартов.

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Несколько часов понадобились, чтобы найти девушку. И вот сегодня красавицу наконец-то представили к заслуженной награде - прямо возле штаба Балтийского флота в самом центре Калининграда.

"Я немного перепугалась, когда осталась без туфельки, но быстро собралась, так как понимала, что не могу подвести "коробку", - говорит Ксения. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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