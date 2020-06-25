«Понимала, что не могу подвести «коробку»: в Калининграде нашли и наградили красавицу, потерявшую туфельку на параде Победы

На параде Победы в Калининграде одна из красавиц-военнослужащих, гордо и ровно чеканивших шаг, прославилась на всю страну. Во время торжественного марша девушка потеряла туфельку, но не растерялась, не сбилась и промаршировала превосходно. И сразу после парада заслужила похвалы от командующего Балтфлотом Александра Носатова.

- Вы мне, пожалуйста, ее представьте, я ее отдельно поощрю. Потому что потеряв обувь, она не сбила строй. И даже никто не заметил. Поэтому отдельно мне ее фамилию представьте. Будет поощрена приказом командующего! - сказал после парада адмирал.

В торжественной обстановке Ксении вручили почетную грамоту.Фото: пресс-служба Балтфлота

Участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.

Несколько часов понадобились, чтобы найти девушку. И вот сегодня красавицу наконец-то представили к заслуженной награде - прямо возле штаба Балтийского флота в самом центре Калининграда. Очаровательную 26-летнюю брюнетку зовут Ксения Кальчинская. Из рук командующего она получила грамоту «за стойкость, выдержку и самообладание».

- Я конечно немного перепугалась, когда осталась без туфельки, но быстро собралась, так как понимала, что не могу подвести «коробку», - рассказала "Комсомолке" Ксения. - Понимала, сколько людей смотрят этот парад. И прошла до конца так, как это было на тренировках. А обувь потеряла потому, что на ногу мне наступил сзади идущий на развороте. Это часто бывает. Типичная ситуация на прогонах, во время репетиции. Это нормально.

"Женский батальон" Балтфлота прошел по площади превосходно!Фото: Эдуард Молчанов

Кстати, сослуживица Ксении, которая маршировала следом и случайно наступила на ногу, в «качестве компенсации за нанесенный ущерб», нашла после парада потерянную туфельку и вернула владелице.

- Мичман зенитно-ракетных войск Балтийского форта Ксения Игоревна Кальчинская служит фельдшером командного пункта воинской части. Характеризуется исключительно положительно, - сообщил нам начальник пресс-службы Балтфлота Роман Мартов.

Напомним, что сейчас военные медики в Калининградской области не только блестяще ходят строем, но и стоят на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В свободное время Ксюша обожает отдыхать на море.Фото: vk.com

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В Калининграде утром в среду, 24 июня, состоялся парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все прошло по плану: по площади Победы, чеканя шаг, прошли 2 тысячи военнослужащих, проехало 75 единиц техники, в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

Принимал парад Победы командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов (подробности).

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туфельки на параде в Калининграде уже падали. 9 мая 2010 года, когда в нашей стране отмечали 65-летие Великой Победы, не повезло курсантке Калининградского юридического института Ксении Трубицыной. Хотя почему не повезло? Это еще как посмотреть.

- Ступаю на асфальт, а туфли нет, - рассказывала "Комсомолке" Ксения. - Наши девочки, у которых обувь неплотно сидела и падала на репетициях, прикрепляли ее к ноге черным скотчем. У меня же на прогонах все было хорошо, и я так не сделала, а тут…(подробности).