В Калининград прилетели туристы с Урала

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:20:09+03:00

Авиакомпания «Россия» выполнила первый туристический рейс из Екатеринбурга в Калининград

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Авиакомпания «Россия» запустила туристические рейсы из Екатеринбурга в Калининград

Первый рейс с путешественниками авиакомпания выполнила в субботу, 27 июня.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, посетившая Калининградскую область для официального открытия туристического сезона в России, назвала новый и долгожданный сезон «особенным для всех».

- Запуск новой туристический программы из Екатеринбурга в Калининград – один из шагов к оживлению отрасли, - подчеркнула Зарина Догузова. - В этом году мы разрабатываем новые предложения для туристов в России, чтобы отдых внутри страны сделать доступным и интересным. Одно из таких направлений – русская Балтика. И я очень рада, что нам удалось запустить еще один доступный межрегиональный авиарейс, который сделает ближе Балтийское море для Урала.

Авиакомпания «Россия» 24 июня стала первым перевозчиком, который после снятия эпидемиологических ограничений приступил к выполнению традиционных туристических рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня в региональном правительстве сообщили, что снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в регион из других регионов России. А вот для граждан из-за рубежа двухнедельная изоляция пока сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU