Мама Миланы Семеньковой: На комиссиях мы потеряли миллион рублей, собранных на лечение

1 Июль 2020 2020-07-01T13:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители маленькой калининградки Миланы Семеньковой представили в Инстаграме полный отчет особранных средствах. Напомним, у Миланы диагностирована спинально-мышечная атрофия, а спасительный укол стоит около 2 миллионов долларов.

- Сумма по последнему отчеету от 28 мая составила 158 миллионов 723 тысяч 600 рублеи , эта та цифра, на которои мы объявили, что сбор закрыт, - написали в Инстаграме родители Миланы. - Последние несколько недель мы потратили на то, чтобы вывести все собранные деньги на один счет. Пришли средства из Казахастана и Германии, были сняты и переведены пожертвования с Фонда Gofundme. К сожалению, на конвертации и комиссиях по переводу мы потеряли порядка 1 000 000 рублеи . Таким образом, собранная сумма составила 157 723 600 рублеи . Оплата укола по выставленной сумме составляет на сегодняшнии день 150 343 750 рублеи .

Поскольку удалось собрать даже больше требуемои суммы, после оплаты укола останется 7 миллионов 379 тысяч 850 рублеи . Из этих денег родители Миланы решили оказать помощь Арте му Рогову, калининградке Виктории, которая борется с раком, и маленькои подопечнои Фонда «Верю в чудо» Злате Баленко.

Остаток - 5 579 850 рублеи - пойдет на оплаты будущих расходов на лечение Миланы, включая реабилитацию, покупку новой инвалидной коляски и т.д.. - Мы не устанем говорить спасибо всем и каждому, кто помог спасти жизнь нашеи дочки. Благодаря вам не только Милана, но еще три человека получили шанс на здоровую жизнь, - говорят родители девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о сборе 2 миллионов долларов для Миланы Семеньковой из Калининграда

«Комсомолка» подготовила ответы на вопросы сомневающихся в прозрачности подобных сборов

У малышки – спинально-мышечная атрофия (СМА) второй степени. Заболевание – генетическое, редкое. Как говорят эксперты, с виду ребенок рождается здоровым. Довольно быстро болезнь проявляет свой ужасный нрав: сначала у крохи отнимаются ручки, потом – все тяжелее и тяжелее становиться дышать, и в итоге состояние атрофии переходит на сердечную мышцу. Так, медленно и страшно на глазах у мамы и папы угасает маленькая жизнь…(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU