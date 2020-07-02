Стало известно, какие города Калининградской области голосовали активнее других

2 Июль 2020 2020-07-02T01:36:25+03:00

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Проголосовать по изменения в Конституции в Калининградской области можно было на одном из 546 избирательных участков. На вечернем брифинге в среду председатель региональной избирательной комиссии Инесса Винярская озвучила данные об активности избирателей по состоянию на 18.00. Как оказалась, самая высокая явка наблюдалась в Янтарном, Советске и Светлогорске.

- По Калининграду активнее всего голосовали в Московском районе, затем идут Ленинградский и Центральный, — цитирует Винярскую klops.ru.

Напомним, наш сайт вел онлайн-трансляцию голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU