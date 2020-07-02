Алиханов опроверг отмену масочного режима в Калининградской области

2 Июль 2020 2020-07-02T09:36:35+03:00

Губернатор заявил об этом на своей странице в Instagram

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Вопрос об отмене масочного режима задали губернатору на его странице в Instagram. Один из подписчиков попросил прокомментировать слухи о том что с 1 июля носить маски необязательно, но глава региона опроверг эту информацию.

«Маски обязательны в общественных местах и закрытых помещениях», - напомнил губернатор.

Напомним, послабление масочного режима региональные власти ввели еще 7 июня. Было отменено обязательное ношение маски на улице, но остальные ограничения остаются в силе.

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Как сообщил в своем Instagram губернатор Антон Алиханов, ориентир по дате полного открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждении - 10 июля при условии дальнейшего снижения заболеваемости COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU