2020-07-02T17:12:05+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщили о массовой гибели уток в водоемах Калининграда

До этого горожане рассказывали о мертвой рыбе в озерах
Александр КАТЕРУША
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..Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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В Калининграде в начале недели на Нижнем озере зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом писала «Комсомолка». Теперь же очевидцы сообщают о гибели уток. Причем речь сразу о нескольких водоемах, в их числе Верхнее озеро и Ботанический ручей.

Фотографии погибших птиц выложены в паблике «Янтарный ДЛБ» в «ВКонтакте».

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

.Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

«Что происходит в городских водоёмах с утками? Почему они дохнут все?», - спрашивают очевидцы.

Увы, для Калининграда эта ситуация не нова. Ежегодно СМИ сообщают о массовой гибели то птиц, то рыбы в водоемах города.

Летом 2019 года калининградцы заметили множество мертвых уток в воде того же Верхнего озера. В мэрии города ситуацию тогда прокомментировали так: «Так происходит в городе не впервые, во время бурного цветения сине-зеленых водорослей. Мало дождей, поэтому вода в водоеме, проще говоря, отравлена», - сказали в прошлом году в мэрии Калининграда.

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

.Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Пробы воды из Верхнего озера отправляли на исследование в государственную ветеринарную лабораторию.

В администрации города тогда призвали горожан не кормить уточек: «Весь хлеб они все равно не съедают, и происходит так называемая эвтрофикация водоема. Остатки еды, опускаясь на дно, только усиливают процесс гниения».

О том, мешают ли уткам и рыбе стоки, и есть ли они, в администрации Калининграде не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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