Очевидцы сообщили о массовой гибели уток в водоемах Калининграда
В Калининграде в начале недели на Нижнем озере зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом писала «Комсомолка». Теперь же очевидцы сообщают о гибели уток. Причем речь сразу о нескольких водоемах, в их числе Верхнее озеро и Ботанический ручей.
Фотографии погибших птиц выложены в паблике «Янтарный ДЛБ» в «ВКонтакте».
.Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
«Что происходит в городских водоёмах с утками? Почему они дохнут все?», - спрашивают очевидцы.
Увы, для Калининграда эта ситуация не нова. Ежегодно СМИ сообщают о массовой гибели то птиц, то рыбы в водоемах города.
Летом 2019 года калининградцы заметили множество мертвых уток в воде того же Верхнего озера. В мэрии города ситуацию тогда прокомментировали так: «Так происходит в городе не впервые, во время бурного цветения сине-зеленых водорослей. Мало дождей, поэтому вода в водоеме, проще говоря, отравлена», - сказали в прошлом году в мэрии Калининграда.
.Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
Пробы воды из Верхнего озера отправляли на исследование в государственную ветеринарную лабораторию.
В администрации города тогда призвали горожан не кормить уточек: «Весь хлеб они все равно не съедают, и происходит так называемая эвтрофикация водоема. Остатки еды, опускаясь на дно, только усиливают процесс гниения».
О том, мешают ли уткам и рыбе стоки, и есть ли они, в администрации Калининграде не уточнили.
ИСТОЧНИК KP.RU