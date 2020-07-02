«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в дополнительных пунктах сдачи ЕГЭ в Калининграде

2 Июль 2020 2020-07-02T19:22:43+03:00

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Количество пунктов проведения Единого государственного экзамена в нашем регионе увеличилось в связи с новыми требованиями по числу одновременно находящихся в классе учеников в период пандемии. Во всех дополнительных аудиториях специалисты «Ростелекома» оперативно развернули и протестировали систему онлайн-видеонаблюдения.

Всего на территории области «Ростелеком» подключил к видеонаблюдению 402 аудитории, в 330 из них установлены современные ip-видеокамеры. Работы проведены в рамках контракта с «Институтом развития образования».

В каждой аудитории установлены по две камеры видеонаблюдения, смонтированные таким образом, чтобы в обзор попадали все участники ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы в аудитории, а также процессы печати, сканирования, раскладки и упаковки экзаменационных материалов. Записи со всех камер передаются в центр обработки данных "Ростелекома", где они будут храниться в течение года.

- На весь период ЕГЭ нами созданы мобильные бригады технических специалистов, которые в случае необходимости могут незамедлительно выехать на место для оказания техподдержки, - сообщил директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов,

Обязательное условие при организации видеонаблюдения за ЕГЭ — защита персональных данных. Камеры устанавливаются так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольно-измерительных материалов, а также персональные данные участников. Кроме того, для сохранения конфиденциальности каналы передачи данных изолируют от любых открытых и закрытых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU