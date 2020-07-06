Россияне назвали комфортный размер пенсии

6 Июль 2020 2020-07-06T14:52:13+03:00

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В опросе Райффайзенбанка приняли участие более 6,6 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Перми, Ярославля, Уфы Челябинска и других городов-миллионников, а также из городов с населением менее 1 млн. человек. Как оказалось, для комфортной жизни на пенсии при текущем уровне цен большинству россиян нужно менее 30 тыс. рублей в месяц. Почти 40% хотели бы получать до 50 тыс., а на пенсию 50-100 тыс. рублей рассчитывают 12% россиян. Половина опрошенных хотели бы выйти на пенсию в 50-55 лет, еще 32% хотят начать получать пенсионные выплаты до 60 лет. И чем моложе участники опроса, тем раньше они надеются получать пенсионные выплаты. В группе 18-25 лет большинство хотят выйти на заслуженный отдых уже после 50-ти, тогда как в группе 41-50 лет таких только 47%. Около 60% намерены продолжать работать и на пенсии. Каждый второй рассчитывает в этот период использовать личные сбережения, 19% — надеются на помощь родственников и детей. Доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию выросла по сравнению с 2019 годом и составила 67%. Люди моложе 40 лет больше всего рассчитывают на свои накопления и инвестиции, а также на доходы от сдачи или продажи недвижимости. А больше всего на помощь детей и других родственников в старости рассчитывают россияне до 25 лет. В Райффайзенбанке напоминают, что для сбережений на каждый день можно использовать накопительные счета – здесь нет лимитов на снятие и пополнение и можно в любой момент воспользоваться деньгами или пополнить счет. Если вы поставили конкретную цель, используйте накопительное страхование жизни – этот инструмент не только помогает дисциплинированно создать накопления и покрыть риски, связанные со здоровьем, но и получать аннуитетные выплаты в течение выбранного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU