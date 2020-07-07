Опрос Райффайзенбанка: россияне стали чаще копить на пенсию

7 Июль 2020 2020-07-07T11:54:14+03:00

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В опросе Райффайзенбанка приняли участие более 6,6 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Перми, Ярославля, Уфы Челябинска и других городов - миллионников, а также из городов с населением менее 1 млн. человек. Судя по результатам, каждый третий россиянин откладывает деньги на будущую пенсию, а 29% пока не видят такой возможности. В 2019 год на старость копил только каждый четвертый участник опроса, а почти 40% просто не могли делать этого. При этом с 33% до 7% за год упала популярность ценных бумаг как способа накопления на старость. Россияне предпочитают вклады (31%) и пенсионные планы НПФ — как индивидуальные, так и корпоративные, а также накопительное страхование жизни. Заметно больше людей стали рассчитывать на государственную пенсию как основной источник дохода в старости — каждый третий ожидает, что она составит большую часть его дохода. В 2019 году так полагали 17% респондентов. Реже других на пенсию копят люди младше 25 лет, главным образом потому, что у них нет такой возможности – так ответили 40% опрошенных. Активнее всего — россияне старше 50 лет. А каждый десятый участник опроса в возрасте 41-50 лет вообще не планирует делать сбережений на старость. Большинство готовы откладывать 5-10% своего ежемесячного дохода. По 15-20% в месяц направляют только 9% опрошенных. При этом большинство уверены, что начинать копить нужно с 20 лет. Почти столько же готовы начать делать сбережения в 30. Люди моложе 40 лет больше всего рассчитывают на свои накопления и инвестиции, а также на доходы от сдачи или продажи недвижимости. А больше всего на помощь детей и других родственников в старости рассчитывают россияне до 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU