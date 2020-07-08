2020-07-08T10:46:47+03:00
Общество

Tele2 увеличила скорость мобильного интернета на калининградских курортах

Оператор заранее подготовил свою инфраструктуру на побережье к повышенным нагрузкам
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Уже в июне активность абонентов в популярных туристических направлениях стала возрастать. Так, интернет-трафик в Зеленоградске увеличился на 35% в сравнении с июнем прошлого года, в Светлогорске – на 20%. При этом голосовой трафик остался на прежнем уровне.

Оператор Tele2 заранее подготовил свою инфраструктуру на побережье к повышенным нагрузкам. Несмотря на ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, в первом полугодии 2020 года техническая служба провела масштабную модернизацию, направленную на увеличение емкости сети и повышение стабильности скоростного мобильного интернета. Tele2 улучшила качество мобильного 4G-интернета в Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном, Сокольниках, а также на Куршской косе в районе поселка Рыбачий. Кроме того, на всех базовых станциях по побережью от Волочаевского до Балтийска, от Янтарного до Зеленоградска расширили полосу в LTE до 15 МГц, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для абонентов.

- Востребованность мобильного интернета постоянно растет, увеличивается число полезных интернет-сервисов, наши гаджеты становятся мощнее. Компания Tele2 отвечает на этот запрос и систематично модернизирует свою инфраструктуру, - отмечает директор калининградского филиала Tele2 Максим Замахин. - Мы построили качественную сеть на побережье. Обеспечили покрытие на территории большинства популярных пляжей, в том числе в Янтарном, который признан одним из самых экологически чистых в стране. Надеюсь, что погода этим летом не подведет и будет комфортной, а о комфортной онлайн-среде мы уже позаботились. Гости региона могут быть уверены в качестве высокоскоростного мобильного интернета Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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