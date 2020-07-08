Стали известны обстоятельства ДТП с перевернувшимся «Ягуаром» под Зеленоградском

8 Июль 2020 2020-07-08T12:49:55+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП в Зеленоградском районе, которое произошло утром в среду, 8 июля.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 33-летний водитель «Ягуара» на правостороннем закруглении в поселке Сосновка не справился управлением, пробил дорожное ограждение и выехал на полосу встречного движения. После этого автомобиль опрокинулся.

Осколки металлического ограждения повредили проезжающие автомобили «Шкода» и БМВ.

По предварительным данным, водитель «Ягуара» находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции также сообщил, что ранее мужчина был лишен прав за пьяное вождение.

По факту ДТП проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU