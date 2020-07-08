Стали известны обстоятельства ДТП с перевернувшимся «Ягуаром» под Зеленоградском
Стали известны обстоятельства ДТП в Зеленоградском районе, которое произошло утром в среду, 8 июля.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 33-летний водитель «Ягуара» на правостороннем закруглении в поселке Сосновка не справился управлением, пробил дорожное ограждение и выехал на полосу встречного движения. После этого автомобиль опрокинулся.
Осколки металлического ограждения повредили проезжающие автомобили «Шкода» и БМВ.
По предварительным данным, водитель «Ягуара» находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции также сообщил, что ранее мужчина был лишен прав за пьяное вождение.
По факту ДТП проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
ИСТОЧНИК KP.RU