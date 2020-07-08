Леонардо, Ратибор и Фиона: какими именами калининградцы называют детей во время пандемии

8 Июль 2020 2020-07-08T13:43:57+03:00

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В эфире программы «Говорит Калининград» сотрудники ЗАГС рассказали, какими именами калининградцы называли новорожденных в апреле, мае и июне. Ни одной Пандемии или Ковида в Калининграде в этом году не появилось.

По словам заместителя директора Дворца бракосочетаний Калининграда, среди женских имен который год популярными остаются Полина, София, Александра, Виктория и Елизавета. Мальчиков родители предпочитают называть Максим, Артем, Михаил, Владимир и Александр.

Редких имен тоже достаточно, и в ЗАГСе их условно делят на четыре группы. Первая — это иностранные имена. В этом году в городе появились Леонардо, Кристиан, Даниэль, Курт, Дария, Оливия, Эвелина и Хельга. Вторая группа — старорусские имена, и у нас родились Пантелеймон, Лука, Ратибор, Серафима и Севастьяна. Третья — действительно редкие имена, как Элиот, Аарон, Женева, Ютта-Ния, Фиона и Лиса. А четвертая группа имен — когда-то мега-популярные, а сейчас ставшие редкими. В этом году к таким относят Олега и Зою.

ИСТОЧНИК KP.RU