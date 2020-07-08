2020-07-08T17:57:10+03:00
Общество

Самый быстрый: «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии

Международная компания Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Исследование Ookla® основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года проанализировано более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс. В Калининградской области во втором квартале 2020 года эксперты Ookla проанализировали свыше 7,2 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Средняя скорость скачивания информации в сети «МегаФон» составила 31,37 Мбит/с. Нарастить скорости удалось благодаря развитию сети, в регионе с начала года было запущено и модернизировано уже свыше 80 базовых станций 4G.

МегаФон сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, компания активно развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для цифровых абонентов.

- Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, сохраняя максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода на удаленную работу потребовала существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений, - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. - Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем планировалось, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России.

В первом полугодии темпы роста строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом значительно выросли, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

Существенный прирост скорости и емкости сетей LTE и LTE Advanced обеспечил рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц, ранее задействованных для работы стандарта 2G. Кроме того, в крупных городах в местах высокой концентрации абонентов МегаФон начал использовать технологию MIMO 4x4, позволившую дополнительно ускорить работу мобильного интернета 4G на 15%.

Результаты исследования за первое полугодие 2020 года можно посмотреть на сайте Ookla.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как тебе такое, Илон Маск?»: калининградцы отреагировали на испытания плавучего дома
Генеральный директор «Пятерочки» объяснил задержку с открытием магазинов в Калининграде
В Калининградской области разрешили купаться только на 20 пляжах
В Калининградской области могут открыться 150 магазинов «Пятерочка»
Самый быстрый: «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии
Литовец на байдарке незаконно пересек российскую границу
В Калининграде установят 30 камер «Безопасного города»
В Калининграде по подозрению в вооруженном нападении арестован полпред Ингушетии
Знак беды: над пляжем в Балтийске подняли черный шар
Радиус поражения - 30 метров: В Калининграде обезвредили мину времен войны
Для ЦГКБ Калининграда купят новый компьютерный томограф
В Немане полицейские задержали «клубничных воров»
В Гурьевске закрывают на ремонт недавно открытый парк сенситивного развития
Леонардо, Ратибор и Фиона: какими именами калининградцы называют детей во время пандемии
В поселке Краснолесье открыли новую спортплощадку
Роспотребнадзор нашел нарушения в молочной продукции двух калининградских производителей
Заместитель генпрокурора РФ проведет личный прием в Калининграде