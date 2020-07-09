2020-07-09T17:08:21+03:00
Общество

Новое в ВЭД: Райффайзенбанк проведет в Калининграде бесплатный онлайн-семинар

В повестке - актуальные вопросы торгового финансирования и эффективный подход к валютным операциям
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14 и 16 июля Райффайзенбанк проведет бесплатный онлайн-семинар для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Руководитель направления по развитию торгового финансирования банка Татьяна Ивашкова отметила, что пандемия коронавируса изменила экономику, существенно возросли бизнес-риски, в частности, появилась волатильность валютного курса. Именно поэтому сейчас как никогда полезны инструменты торгового бизнеса и Райффайзенбанк, обладающий глубокой экспертизой в этом вопросе, хочет поделиться знаниями с компаниями региона. Во время семинара эксперты подробно расскажут о: - передовых решениях на рынке конверсионных услуг; - способах эффективного осуществления ВЭД при рисках, связанных с курсовыми разницами; - инструментах размещения валютной ликвидности на рынке отрицательных ставок; - рисках нарушения валютного законодательства как для импортеров, так и для экспортеров, а также решениях, которые позволю их избежать; - принципах и преимуществах комплексного подхода к продуктам для ВЭД в условиях нестабильности международных рынков и т.д. Помимо выступлений экспертов банка будет организована сессия вопросов и ответов, где каждый участник мероприятия сможет получить персональную консультацию по интересующему вопросу. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://www.raiffeisen-ved.ru/ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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