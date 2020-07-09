Героя, спасшего двоих тонущих парней, наградили благодарственным письмом

9 Июль 2020 2020-07-09T18:42:52+03:00

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Власти Балтийска решили отметить Сергея Лукьяницу, который спас двоих утопавших на Балтийской косе. Герою вручили благодарственные письма от имени администрации округа и МЧС региона. Об этом сообщает местное издание «Волна».

Сергей говорит, что не считает себя героем. По его мнению, так поступил бы каждый на его месте.

«Нам всем повезло, что я был в тот момент в гидрокостюме и с доской. При таком ветре и таком сильном отбойном течении без них я бы просто не справился! Надеюсь, что у парня, которого отправили в больницу в Калининград, все будет хорошо, – приводит газета слова Сергея Лукьяницы.

Напомним, на Балтийской косе едва не утонули два молодых человека. А спас их оказавшийся рядом в нужное время житель Балтийска Сергей Лукьяница: серфингист, ветеран боевых действий в Афганистане и бывший моряк. Течение пловцов уносило все дальше и дальше от берега, выплыть сами они не могли. Особенно тяжело пришлось одному из утопающих. Его Сергей вытащил на берег в полумертвом состоянии – парня госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU