2020-07-10T17:41:52+03:00
Общество

Нашествие монстров: Житель Калининграда поймал ночью двух гигантских сомов

Одного из них рыбак решил отпустить
Николай Литвинов
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Рыбины оказались длиной в человеческий рост.Рыбины оказались длиной в человеческий рост.Фото: «Рыбалка в Калининграде - Калининградский рыболов».
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Небывалым уловом похвастался один из участников сообщества «Рыбалка в Калининграде - Калининградский рыболов». На опубликованном фото счастливчик позирует рядом с выловленным чудищем, длина которого, судя по всему, не меньше 1,7 метра.

«Сегодня улыбнулась удача, даже два раза. Один по больше остался жить, второй поехал домой», - гласит подпись к снимку.

Где именно удалось поймать сразу двух речных монстров, рыбак не уточнил. Зато раскрыл один из секретов удачной рыбалки: в качестве наживки использовался выползок с кальмаром. Кроме того, по словам калининградца, один из сомов потянул на 40 килограмм , а вот второго взвешивать не стали.

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Рыбак из Калининграда записал и выложил в сеть динамичный видеоролик. Змея, предположительно уж, проникла в садок, в котором находилась рыба. После этого схватила жирного карася и стремительно уползла в траву. Шансов у рыбы вырваться из пасти гада не было никаких. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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