2020-07-10T18:26:25+03:00
Общество

В «Ростелекоме» рассказали, как технология 5G поможет развитию российской экономики

Компания подготовила масштабное исследование
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Компания «Ростелеком» подготовила исследование «Мировые тенденции, сценарии развития и использования технологий 5G в отраслях экономики». Как сообщили в пресс-службе компании, это первое российское исследование для бизнес-сообщества, в котором дана оценка возможностей и эффектов для реального сектора экономики, возникающих благодаря мобильным сетям пятого поколения (5G).

В исследовании детально проанализированы 44 новых цифровых сервиса, которые окажут серьезное влияние на традиционные индустрии: их бизнес-процессы, модели управления и монетизации. Важное преимущество исследования — взгляд на 5G со стороны корпоративного потребителя: по каждому сервису дана оценка возможных эффектов для экономики компаний, а также потенциального спроса и перспектив внедрения.

- В исследовании мы ставили целью смоделировать образ будущего, которое станет возможным с появлением 5G в России, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Сегодня во всех странах, приступивших к внедрению сетей 5G, формируются новые рынки цифровых сервисов. Мы верим, что раскрыть потенциал нового поколения и его влияния на отрасли будет возможно только через создание партнерств операторов, разработчиков цифровых продуктов, производителей технологического оборудования и их отраслевых потребителей. Надеюсь, что исследование станет путеводителем для компаний из разных отраслей и поможет им увидеть в своем будущем новые перспективы развития.

В ходе исследования проанализированы более 120 реализуемых проектов цифровой трансформации в различных странах мира. В качестве критерия отбора проектов для анализа помимо величины достигнутых эффектов использовались данные о привлечении внешнего финансирования, их коммерческом потенциале и интересе инвесторов. В результате отобраны цифровые сервисы с описанием конкретных финансовых и операционных результатов при использовании 5G.

- Стандарты сетей связи 5G изначально разрабатывались исходя из нужд конечных потребителей, а не операторов связи или производителей оборудования, - говорит вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков. - Мы проанализировали отрасли экономики и конкретные решения, которым сети 5G способны обеспечить максимальный эффект. Это ни в коем случае не закрытый список, напротив — отправная точка для поиска чего-то нового, того, что еще никто не делал, материал для творчества. Важно, чтобы в решениях для одних индустрий, разглядели бы новые возможности для себя представители других индустрий. Уже в текущем году российские институты развития начнут оказывать поддержку созданию и внедрению сервисов для сетей 5G. Надеемся, что и операторам, и инновационным компаниям наше исследование поможет сориентироваться в поиске идей и решений, которые уже скоро станут источниками роста нашей экономики и бизнеса широкого круга отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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