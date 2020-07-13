Tele2 организует виртуальное путешествие по городам России

13 Июль 2020 2020-07-13T12:18:48+03:00

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Tele2 продолжает проект «Дом по другим правилам». В частности, оператор обновил digital-пространство, чтобы познакомить гостей онлайн-дома с интересными людьми – рестораторами, бартендерами, журналистами, лидерами мнений – из разных регионов России. Гости увидят восемь городов страны глазами местных жителей, которые проведут для них экскурсии, лекции и кулинарные мастер-классы.

- В первую очередь посетители «Дома по другим правилам» отправятся в виртуальное путешествие по Ростову-на-Дону, - сообщили в компании. - Исторический центр донской столицы – Центральный рынок, или Старый базар. Гастрономическую экскурсию по базару специально для гостей онлайн-дома Tele2 проведут ростовские рестораторы Вадим Калинич и Аскар Ермагамбетов. Также они научат выбирать лучшие продукты и готовить из них летние блюда.

Из Ростова-на-Дону посетители «Дома по другим правилам» отправятся в Нижний Новгород. Потом – в Казань, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В каждом городе Tele2 нашла ярких и интересных героев, с которыми во время трансляций смогут познакомиться гости.

Есть и другие новости. Так, Tele2 вместе с онлайн-кинотеатром Wink обновила раздел «Кинозал»: в медиатеке появились 24 фильма и сериала с высоким рейтингом и столько же музыкальных концертов. Лекторий и другие комнаты онлайн-дома дополнили новыми материалами от просветительского проекта Arzamas и Института «Стрелка».

В тренажерном зале домашние тренировки дополнились занятиями на свежем воздухе от фитнес-инструкторов проекта Pro Trener. Специально для гостей «Дома по другим правилам» профессиональные тренеры подготовили программу для новичков и продвинутых спортсменов.

В мае и июне самым популярным местом в доме Tele2 стал кинозал – более трети посетителей площадки смотрели фильмы. На втором месте рейтинга оказался гараж, где проходили онлайн-выступления. В равной степени посетителям были интересны кулинарные мастер-классы, лекции и онлайн-тренировки.

Напомним, «Дом по другим правилам» Tele2 принимает гостей с 24 апреля – за это время число уникальных пользователей из разных регионов России превысило 500 тысяч человек. При этом число визитов составило более 700 тысяч – 65% гостей вернулись в онлайн-дом снова.

Всего с момента открытия в «Доме по другим правилам» прошло 52 прямых трансляций. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

Добавим, что в «Доме по другим правилам» не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

ИСТОЧНИК KP.RU