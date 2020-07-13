2020-07-13T13:16:58+03:00
Общество

«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности

Компания запустила сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA
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Компания «Ростелеком» запустила сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные предприятия госсектора, а также компании сфер здравоохранения и науки.

Как пояснили в компании, сервис Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 400 пользователей, имеющие не более 500 серверов и рабочих станций в ИТ-инфраструктуре. Сервис решает задачи регистрации и анализа событий, анализа угроз и взаимодействия с вышестоящим центром ГосСОПКА. Таким образом он закрывает основные потребности небольших инфраструктур в выявлении компьютерных атак, определенные методическими рекомендациями по эксплуатации ведомственных и корпоративных центров ГосСОПКА.

Подключение к услуге занимает 2-4 недели при минимальном вовлечении заказчика. Сервис реализуется под ключ: все необходимое программное оборудование и аппаратные мощности могут быть предоставлены по подписке.

- Мы видим существенный спрос небольших региональных организаций на закрытие требований Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», - заявил Сергей Дмитриев, директор по развитию сервисов кибербезопасности Solar MSS компании «Ростелеком». - Это и стало стимулом для запуска нового сервиса. Solar MSS ERA естественным образом дополняет наше предложение для массового рынка и позволяет заказчикам выполнить требования по защите КИИ за приемлемые деньги при сохранении высокого уровня защищенности.

Более подробная информация доступна на сайте: https://rt-solar.ru/services/era

Добавим, что за 2019 год «Ростелеком» зафиксировал в Северо-Западном федеральном округе свыше 128 тысяч компьютерных атак. Из них 28% были связаны с распространением вредоносного программного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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