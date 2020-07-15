Из-за строительных работ в Калининградской области участились случаи обрывы кабеля связи

15 Июль 2020 2020-07-15T16:21:55+03:00

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В Калининградской области участились случаи повреждений магистральных, внутризоновых и местных межстанционных линий связи. В частности за последние 6 месяцев 2020 года из-за незаконных действий сторонних организаций количество аварий на сетях связи компании «Ростелеком» сравнялось с их общим количеством за весь 2019 год.

Во всех случаях земляные работы проводились без обязательного согласования с предприятиями связи, предусмотренного «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». Документ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации.

Каждое такое повреждение – это сотни, а то и тысячи абонентов, оставшихся без доступа в интернет, телевидения и телефонной связи – отметил руководитель группы организации эксплуатации сетей Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Гребень, - Конечно, наши специалисты всегда оперативно выезжают на место, чтобы устранить аварию. Уже потом обращаемся в правоохранительные органы для выявления нарушителей. Хочется еще раз напомнить работникам предприятий, занимающихся землеустройством в границах и вблизи охранных зон линий и сооружений связи, о необходимости обязательного согласования запланированных работ. Затем за трое суток до их начала нужно вызвать представителя предприятия связи, чтобы проведение работ осуществлялось в его присутствии.

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«Ростелеком» также обращает внимание, что при заключении сделок на приобретение (аренду) земельных участков, следует убедиться в актуальности указанной в документах информации об отсутствии в их границах подземных линий связи. Перенос таких сооружений требует значительных затрат и выполняется полностью за счет собственника участка.

Несоблюдение «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», приводящих к нарушению работы телекоммуникационной инфраструктуры, влечет за собой привлечение к административной и уголовной ответственности. По действующему законодательству независимо от вида наказания с виновного, физического или юридического лица, взыскивается материальный ущерб.

Адреса и телефоны для согласования земляных работ в местах прохождения подземных кабелей линий связи уточняйте на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU