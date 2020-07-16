2020-07-16T18:18:17+03:00
Общество

В Калининграде врачи прооперировали 97-летнюю ветерана войны Нину Демешеву

Пациентка перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и направлена на реабилитацию в санаторий
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Нина Петровна вскоре сможет вернуться к привычному ритму жизни.Нина Петровна вскоре сможет вернуться к привычному ритму жизни.Фото: Федеральный центр высоких медицинских технологий.
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Сложную операцию по замене тазобедренного сустава провели травматологи-ортопеды Центра высоких медицинских технологий Калининграда. Несколько дней назад Нина Петровна оступилась и при падении сломала шейку бедра. Очень опасный перелом, особенно для пациентов золотого возраста.

- Операция прошла в штатном режиме, осложнений в послеоперационном режиме не было, - отметил проводивший операцию заведующий отделением травматологии и ортопедии центра Ахсарбек Джигкаев. - Прогнозы у нас самые оптимистичные. Сегодня мы пациентку выписываем, она направляется в санаторий. Теперь главное – правильная реабилитация, и все будет хорошо, Нина Петровна вскоре сможет вернуться к привычному ритму жизни.

Врачам-спасителям Нина Петровна призналась, что травма, которую она получила случайно, застала ее врасплох:

- Мне обязательно нужно ходить, передвигаться, я веду активный образ жизни!

Весь коллектив центра желает Нине Петровне скорейшего выздоровления.

Нина Петровна Демешева родилась 20 января 1923 года в Тамбове. С 1939 года работала в ансамбле песни и пляски Тамбовской филармонии. В Красной Армии - с октября 1941 года. После окончания курсов медсестер работала на санитарных поездах, перевозивших раненых в глубокий тыл. Участвовала в боях за Сталинград, на Орловско-Курской дуге, а также за освобождение Украины. С января 1945 года – участница ансамбля песни и пляски 3-й гвардейской танковой армии. После демобилизации переехала жить в Калининградскую область.

Ветеран награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ее имя занесено в книгу «Лучшие люди России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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