2020-07-17T11:49:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградская областная клиническая больница оштрафована за вспышку СОVID-19

Суд поддержал требование регионального Роспотребнадзора наказать учреждение за нарушение санитарного законодательства
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининградской области за нарушение санитарного законодательства оштрафован главный врач Калининградской областной клинической больницы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда Калининград" заявила главный санитарный врач региона Елена Бабура. По её словам, недавняя вспышка COVID-19 в лечебном учреждении возникла из-за нарушения противоэпидемиологисеских мер.

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- Почему в больнице возник очаг? Потому что там были нарушены противоэпидемиологические мероприятия, нами установленные, - рассказала главный санитарный врач. - Суд поддержал позицию Роспотребнадзора.

По словам Елены Бабура, главный врач областной клинической больницы оштрафован на сумму 50 тысяч рублей.

Также главный санитарный врач отметила, что на те предприятия, где фиксируется вспышка заболевания коронавирусной инфекцией, выходят с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и обязательно проверяется соблюдение санитарного законодательства. В случае выявленных нарушений руководитель предприятия понесет административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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