2020-07-20T14:27:42+03:00
Общество

Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков

Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка стала доступна внешним клиентам. Теперь воспользоваться сервисом можно, имея расчетный счет в любом банке
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Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей на УСН Доходы без сотрудников. В онлайн-бухгалтерии можно сформировать декларацию по итогам года, а также воспользоваться налоговым календарем. Подать декларацию за 2019 год можно до 30 июля 2020 года включительно.

-В сегменте малого бизнеса АО «Райффайзенбанк», помимо кредитных продуктов и расчетного обслуживания, продолжает создавать собственные финансовые небанковские сервисы. Один из таких сервисов - Онлайн-бухгалтерия - отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка, - Сервис бесплатен на весь период использования. Чтобы подключиться к онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, достаточно зарегистрироваться на странице сервиса.

Узнать больше об онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка для внешних клиентов можно на странице продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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