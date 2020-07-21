2020-07-21T16:40:36+03:00
Звезды

Про калининградских хомлинов хотят снять мультфильм

Авторы уже ведут переговоры с крупнейшей студией анимации
Александр КАТЕРУША
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Хомлин появился у здания Биржи на Ленпроспекте.Хомлин появился у здания Биржи на Ленпроспекте.Фото: Александр КАТЕРУША
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Про калининградских хомлинов готовятся снять мультфильм. Об этом «Комсомолке» рассказала автор идеи создания фигурок, художница Наталья Шевченко. Она отметила, что всего осталось установить две скульптурки.

- У нас всего семь персонажей, планы до Нового года установить оставшихся двух. Это не очень сложно, но мы стараемся какие-то четкие даты не ставить. Этой семеркой хомлинов ограничимся. Драгоценность проекта в его органичности. Мне кажется, и семь это много, - говорит Наталья Шевченко. - Но мы пойдем дальше в других проектах. Сейчас ведем переговоры с крупнейшей мультипликационной студией по созданию мультфильмов с хомлинами.

Напомним, в Калининграде во вторник, 21 июля, установили пятую фигурку – папу-хомлина. Он появился у здания Биржи на Ленпроспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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