Про калининградских хомлинов хотят снять мультфильм
Про калининградских хомлинов готовятся снять мультфильм. Об этом «Комсомолке» рассказала автор идеи создания фигурок, художница Наталья Шевченко. Она отметила, что всего осталось установить две скульптурки.
- У нас всего семь персонажей, планы до Нового года установить оставшихся двух. Это не очень сложно, но мы стараемся какие-то четкие даты не ставить. Этой семеркой хомлинов ограничимся. Драгоценность проекта в его органичности. Мне кажется, и семь это много, - говорит Наталья Шевченко. - Но мы пойдем дальше в других проектах. Сейчас ведем переговоры с крупнейшей мультипликационной студией по созданию мультфильмов с хомлинами.
Напомним, в Калининграде во вторник, 21 июля, установили пятую фигурку – папу-хомлина. Он появился у здания Биржи на Ленпроспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU