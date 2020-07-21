Калининградцы стали совершать покупки в интернет-магазине Tele2 вдвое чаще

21 Июль 2020 2020-07-21T17:57:20+03:00

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Компания Tele2 подвела итоги работы сегмента электронной коммерции в период карантинных ограничений. Выяснилось, что в июне абоненты Северо-Западного региона сделали на 88% больше заказов SIM-карт в интернет-магазине оператора, чем в июне прошлого года. При этом в Калининградской области продажи выросли более чем в 2 раза.

- В цифровом магазине стала доступна цифровая процедура саморегистрации, увеличилось число населенных пунктов с бесплатной доставкой SIM-карт. Посетители электронной площадки оценили ее преимущества: в июне 2020 года количество онлайн-заказов SIM-карт только в Калининградской области выросло на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметили в компании.

Чаще всего для просмотра виртуальной витрины Tele2 пользователи выбирают смартфоны.

- За шесть месяцев 2020 года на Северо-Западе доля клиентов, совершающих заказы в интернет-магазине с мобильного устройства, составила 77%. Наиболее активными пользователями интернет-магазина стали женщины – их доля достигла 53%. В Калининградской области также чаще приобретали SIM-карты с помощью смартфонов (65%), при этом больше половины покупателей составили женщины (52%), - рассказали в компании.

Жители Северо-Запада могут получить свой заказ в любом из 352 салонов и модулей или с помощью курьерской доставки. В июне 2020 года пользователи в 92% случаев забирали покупку в розничной сети оператора, на долю курьерской доставки пришлось 8% заказов. Пик спроса на доставку пришелся на апрель, во время режима самоизоляции ею воспользовалось 23% от всех покупателей. С введением режима самоизоляции выросла и посещаемость интернет-магазина оператора. Так, в Калининградской области в апреле электронную площадку посетило на 29% калининградцев больше, чем месяцем ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU