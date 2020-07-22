2020-07-22T13:04:07+03:00
Общество

«Тягуны» проснулись: над пляжем в Балтийске опять подняли черный шар

Виной всему - сильный ветер
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Балтийска запретила жителям и гостям города купаться в море. Причина: неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь несчастные случаи. Ожидаются волны высотой 1,5 метра и сильное отбойное течение.

- Обращайте внимание на спасательную станцию - спасатели поднимают черный шар при такой погоде,- сообщает на своей странице ВКонтакте администрация Балтийского городского округа.

При возникновении опасной ситуации звоните на единый номер спасательных служб - «112».

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Такие течения называют разрывными, «тягунами», оттягивающими. Названия разные, но суть одна – такие течения смертельно опасны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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