«Тягуны» проснулись: над пляжем в Балтийске опять подняли черный шар

22 Июль 2020 2020-07-22T13:04:07+03:00

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Администрация Балтийска запретила жителям и гостям города купаться в море. Причина: неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь несчастные случаи. Ожидаются волны высотой 1,5 метра и сильное отбойное течение.

- Обращайте внимание на спасательную станцию - спасатели поднимают черный шар при такой погоде,- сообщает на своей странице ВКонтакте администрация Балтийского городского округа.

При возникновении опасной ситуации звоните на единый номер спасательных служб - «112».

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В жару так и манит на море: Янтарный, Куршская коса, Зеленоградск. Популярно и побережье Балтийска. Однако, именно Балтийск и его окрестности считаются самыми опасными из-за коварных течений, которые уносят купальщиков.

Такие течения называют разрывными, «тягунами», оттягивающими. Названия разные, но суть одна – такие течения смертельно опасны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU