«Тягуны» проснулись: над пляжем в Балтийске опять подняли черный шар
Администрация Балтийска запретила жителям и гостям города купаться в море. Причина: неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь несчастные случаи. Ожидаются волны высотой 1,5 метра и сильное отбойное течение.
- Обращайте внимание на спасательную станцию - спасатели поднимают черный шар при такой погоде,- сообщает на своей странице ВКонтакте администрация Балтийского городского округа.
При возникновении опасной ситуации звоните на единый номер спасательных служб - «112».
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Балтика становится смертельно опасной: в море проснулись разрывные течения
В жару так и манит на море: Янтарный, Куршская коса, Зеленоградск. Популярно и побережье Балтийска. Однако, именно Балтийск и его окрестности считаются самыми опасными из-за коварных течений, которые уносят купальщиков.
Такие течения называют разрывными, «тягунами», оттягивающими. Названия разные, но суть одна – такие течения смертельно опасны (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU