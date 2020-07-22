Туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в Калининградской области
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на компенсацию затрат россиян за туристические поездки по России, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа субсидированных поездок стартует в августе 2020 года.
Калининградскую область включили в список регионов, при посещении которых туристам вернут часть затрат. Правда, для этого ехать к нам нужно осенью: как сообщает АТОР, кэшбэк начислят за отдых с 1 октября по 20 декабря.
При туре стоимость 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. – 15 тыс. рублей. Условий несколько. Продолжительность путешествия не должна составлять менее 5 ночей. Тур следует приобрести у туроператора или у отеля, а поездка должна быть оплачена картой «Мир» . Условия распространяются на водный речной, экологический, сельский и культурно- познавательный виды туризма.
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ИСТОЧНИК KP.RU